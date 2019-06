Polícia Civil prende em Fortaleza quadrilha paraense especializada em violar caixas eletrônicos

Uma quadrilha interestadual de ladrões de caixas eletrônicos foi desarticulada nesta quinta-feira (27), em Fortaleza, por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). Quatro homens e duas mulheres, oriundos do estado do Pará, foram capturados após o bando tentar mais um crime em um supermercado da zona Sul da Capital.





De acordo com as autoridades, o grupo de paraenses é especializado em violar caixas eletrônicos utilizando maçarico e outras ferramentas. A quadrilha agiu em vários estados e, nas últimas semanas, tentou o crime em vários locais de Fortaleza. Ontem, o alvo foi um caixa eletrônico instalado em um supermercado no bairro Pici. Ação dos criminosos foi filmada e as imagens levaram os agentes a identificar e localizar o bando.





A Polícia identificou como componentes da quadrilha as seguintes pessoas: Jeferson da Costa Oliveira, 22 anos, natural de Igarapé-Mirim (Pará/PA), Gilmara Diniz Pastana, 29 anos, natural de Noju (PA); Wallax de Sena Amador, 29 anos, cearense; Luana Larissa Trindade Rufino, 33 anos, natural de Belém; Edson Nunes Sousa, 33 anos, natural de Moju (PA); e André Luiz de Assunção Gomes, 37, cearense.





O bando





André Luiza de Assunção Gomes, 37, usava nome falso e era conhecido entre os comparsas pelo apelido de “Gordo”. Foi localizado em um condomínio no bairro Cambeba e tentou escapar do cerco policial, mas não conseguiu.





Conforme levantamentos feitos pela Polícia, o grupo já atuou em outros estados brasileiros, como Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará e Rio Grande do Norte.





Durante as diligências, os policiais apreenderam dois maçaricos, dois cilindros de gás oxigênio, dois rádios comunicadores, quatro alicates, um macaco, um botijão de gás, oito chaves variadas, dois pés-de-cabra, uma alavanca, 49 discos de serra elétrica, uma furadeira, além de oito cartões bancários, documentos.





Com a quadrilha, a Polícia apreendeu também quatro automóveis, sendo dois Hyundai HB20, um Chevrolet Ônix e um VW Gol.





(Blog Fernando Ribeiro)