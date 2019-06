POLICIA CIVIL PRENDE HOMEM ACUSADO DE ASSALTO SEGUIDO DE VIOLÊNCIA SEXUAL EM TIANGUÁ

Um homem de 23 anos foi preso no inicio da tarde desta segunda (17/06) pelos Policiais da Delegacia de Policia Civil de Tianguá, acusado de haver realizado um assalto por volta das 13h20 do sábado (15/06), em uma loja no centro de Tianguá, em seguida haver violentado sexualmente a funcionária da loja de apenas 19 anos que estava sozinha no estabelecimento, depois fugiu levando a quantia de R$ 160 reais. O suspeito portava apenas um pedaço de pau quando praticou a ação criminosa. A vítima foi levada para atendimento médico em Sobral, onde ficou internada.



As câmeras de vídeo monitoramento da Policia Militar captaram uma imagem do suspeito transitando no centro da cidade momentos antes do assalto, o que ajudou na identificação do infrator.





Policiais da Delegacia de Tianguá passaram a fazer diligências que resultaram na prisão de LEONARDO BARBOSA DA SILVA, residente no Sitio São José, na zona rural de Tianguá. Em entrevista ao Ibiapaba 24 horas, o Inspetor Jaelson, informou que o infrator já tem antecedente por crime de violência sexual quando era adolescente.



O Inspetor ressaltou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam levar a outras possíveis vítimas de Leonardo, repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3671 9328. O sigilo e o anonimato são garantidos.



Ibiapaba 24 horas