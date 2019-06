POLÍCIA CIVIL RECUPERA R$ 15.989,00 E PRENDE AUTOR DO FURTO NO POSTO SÃO DOMINGOS

Uma equipe de Inspetores da Delegacia Municipal de Sobral tomou conhecimento na manhã de hoje sobre um furto ocorrido na madrugada de domingo no posto São Domingos que fica localizado ao lado do Shopping. Imediatamente, os Policiais Civis deram início às diligências e, após os primeiros levantamentos da investigação, conseguiram prender um suspeito de nome Jose Tupinambá Costa da Silva. Após a prisão, o suspeito indicou o local onde estava o dinheiro furtado que foi apreendido e levado à Delegacia para realização do flagrante. No total, foram recuperamos R$ 15.989,00 (quinze mil novecentos e oitenta e nove reais). Além do dinheiro, também foram recuperados dois aparelhos DVR e uma fonte que faziam parte do sistema de monitoramento do posto. O flagrante foi realizada pelo Delegado plantonista e os valores já foram restituídos a vítima. O preso agora se encontrar na penitenciária à disposição da justiça.