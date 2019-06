Polícia procura sogro suspeito de assassinar ator e pais em SP

Equipe realiza diligências para encontrar o suspeito foragido. Familiares das vítimas devem ir ao Instituto Médico Legal para liberar corpos.





A polícia procura na manhã desta segunda-feira (10) o sogro do ator Rafael Henrique Miguel, de 22 anos, conhecido por uma propaganda de alimentos e por um papel na novela "Chiquititas". Foragido, o homem é suspeito de ter matado Rafael e seus pais na noite do domingo (9), em São Paulo.





De acordo com informações da Record TV, a polícia realiza nesta manhã diligências para encontrar o pai da jovem, que permanece foragido. Há também a expectativa de os familiares de Rafael comparecerem no Instituto Médico Legal para a liberação dos corpos.









O caso





O ator de Rafael Henrique Miguel, de 22 anos, e seus pais, João Alcisio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50 anos, morreram, após serem baleados, na Estrada do Alvarenga, no bairro Pedreira, na zona sul da capital, por volta das 14h00, do domingo (9).





De acordo com o boletim de ocorrência, Rafael, acompanhado de seus pais, foi até a casa de sua namorada, de 18 anos, para conversar com o pai dela sobre o relacionamento.





Eles foram recebidos pela jovem e por sua mãe. Por volta as 13h55, o pai da garota, um comerciante, de 48 anos, chegou ao local armado e atirou nas três vítimas que estavam no portão da casa. O caso foi registrado como homicídio consumado no 98° DP, no Jardim Miriam.





De acordo com a Record TV, o pai da garota teve passagens pela polícia por roubo.