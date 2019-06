Pré-candidato a Defensor Público Geral, Rubens Lima, reúne-se com defensores públicos em Sobral na sexta-feira, 14

Na próxima sexta-feira, 14/06, o pré-candidato a Defensor Público Geral, Rubens Lima, e o pré-candidato a Subdefensor Público Geral, Luís Fernando, estarão em Sobral para reunião com os defensores públicos da região norte em Sobral.

O encontro visa expor novos projetos para a Defensoria Pública nos próximos dois anos, especialmente para a expansão dos serviços no interior do estado, e ouvir as demandas e experiências dos defensores da região.





Rubens Lima é pré-candidato ao cargo de Defensor Público Geral do Estado do Ceará, tendo como pré-candidato a subdefensor, Luiz Fernando. Entre as principais propostas para o órgão, estão a modernização da gestão da Defensoria Pública Geral do Ceará (DPE), redução de burocracias e ações para tornar o trabalho do defensor público mais eficiente, ampliando assim o acesso amplo da sociedade à justiça.





Rubens Lima tem 35 anos e já exerceu diversas funções na administração superior da Defensoria Pública Geral: foi chefe da Assessoria Jurídica, assessor de Relacionamento Institucional, assessor especial da presidência do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais, secretário-geral do Conselho Superior da Defensoria Pública e coordenador das Defensorias Públicas do Interior.





Graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC), atualmente é mestrando em Direito Penal e Ciências Criminais pela Universidade de Lisboa, em Portugal. Destaca-se sua participação nas leis que reestruturaram a carreira de defensor público e na Emenda Constitucional que implementou a autonomia da Defensoria Pública no Estado do Ceará. No Congresso Nacional, também atuou diretamente para a expansão dos serviços da Defensoria, como, por exemplo, na aprovação da EC n. 80/2014, que visa assegurar defensores públicos em todas as comarcas do pais até o ano de 2022.