Prefeito considerado o melhor do país exibe frota de carros: "Está aqui seu dinheiro"

O prefeito Sérgio Meneguelli é conhecido pelo serviço prestado ao município de Colatina.

Pouco tempo depois de inaugurar uma escola pública rural com o dinheiro economizado do carnaval do ano passado (2018), o prefeito Sérgio Meneguelli, do município de Colatina, no estado do Espírito Santo, gravou um novo vídeo, dessa vez para divulgar a compra de uma frota de carros zero km para servir à população.





O vídeo foi divulgado na página oficial da Prefeitura de Colatina e já alcançou quase 80 mil compartilhamentos no Facebook, revelando o alto índice de aprovação de Sérgio, que é considerado o melhor prefeito do Brasil.





"Podemos mostrar onde está o dinheiro que vocês estão pagando impostos", diz Sérgio no vídeo. Ele explica que a frota de carros foi comprada com o valor equivalente ao gasto anualmente para a manutenção de carros alugados.





Sérgio também destaca que na modalidade de alugueis, como era anteriormente, havia muita corrupção por causa do desvio de verbas públicas para a manutenção dos carros, intermediados pelas locadoras. Sendo de propriedade da prefeitura, segundo ele, essa prática será dificultada.





"A maioria [dos carros] é na saúde, para transportar pacientes, hemodiálise... em fim, para dar uma melhor qualidade de vida para a nossa população", diz o prefeito. Assista ao vídeo abaixo: