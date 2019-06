PREFEITO DESVIA VERBA DESTINADA AO CARNAVAL PARA INAUGURAR ESCOLA EM COLATINA-ES

A cidade de Colatina, no Espírito Santo, conseguiu, recentemente, a inauguração de uma escola rural. O fato em si talvez não seja motivo de grande alarde, para a maioria das pessoas, mas existe um elemento interessante por trás dessa novidade: a inauguração só foi possível por que o prefeito abriu mão de investir no carnaval na cidade para economizar o dinheiro e destinar a verba para a saúde e educação do município.





Sérgio Meneguelli, o prefeito de Colatina, ficou famoso ao explicar em um vídeo por que não poderia fazer o carnaval e preferia deixar para destinar o dinheiro a itens mais urgentes.





“Certos momentos da vida chegam a ser irônicos. Eu incentivei a retomada do carnaval nessa cidade, em 2009 e, quando chega 2018, eu preciso vir a público para dizer que está difícil fazer carnaval hoje”, disse ele, na época.

Ele não tem intenção de acabar com o carnaval na cidade, o que fez foi provisório e agora está rendendo frutos. Muita gente admira a gestão do prefeito de Colatina, que adota ações, no mínimo, singulares, como acompanhar a fila do SUS para verificar como está o atendimento, almoçar em lugares populares e privilegiar áreas estratégicas, como saúde e educação.





Olha aí o vídeo da inauguração da escola rural, EMCOR Fazenda Pinotti. A escola era necessária porque as crianças da região tinham que acordar às 5 horas da manhã para chegarem à escola.





Via Greenme