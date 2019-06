Santa Casa de Misericórdia de Sobral lança edital de seleção para Agente de Limpeza Hospitalar

EDITAL Nº 11/2019

Edital nº 11/2019, para Seleção de Profissionais para atuarem na função de Agente de Limpeza, para atendimento nos serviços de higienização e limpeza da Santa Casa de Misericórdia de Sobral.





A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL – SCMS, representada neste ato pelo Diretor Geral, Dr. Klebson Carvalho Soares, RG nº 54261373-6, SSP-SP, e inscrito no CPF nº 015.408.347-00, torna público a realização do processo de seleção, para fins de CADASTRO DE RESERVA, de profissionais para atuarem nos serviços de Higienização e Limpeza (Agente de Limpeza).





As inscrições serão realizadas através do “Portal Trabalhe Conosco” do site da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, www.stacasa.com.br, no link “trabalhe conosco”. As inscrições estarão abertas no período de 18 a 19 de junho de 2019. Os interessados devem acessar o “Portal Trabalhe Conosco” e realizar sua inscrição na “ABA SELEÇÕES”, realizando sua inscrição no processo seletivo.