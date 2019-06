SOBRAL: Trabalhadoras do mutirão de limpeza abandonaram o serviço por medo de grupos criminosos

Na manhã desta terça-feira (11), foi registrado ao menos cinco abandonos de trabalhadoras contratadas para atuar no mutirão de limpeza da cidade, numa frente de serviço destinada para o território do bairro do Novo Recanto.





Segundo informações de populares, elas foram identificadas como sendo moradoras de territórios rivais ao Novo Recanto, e por isso, estariam impedidas de circular pela área do bairro. O recado, teria partido de grupos criminosos que atuam no bairro e causou pânico nas operarias.





A Operação Limpeza 2019, que conta com 440 trabalhadores, para atender todo o território de Sobral (sede e distritos).





Os criminosos disseram para que elas saíssem não voltassem mais.