Moro prestará esclarecimentos ao Senado no próximo dia 19

Manifestação do ministro da Justiça na Comissão de Constituição e Justiça foi marcada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.





O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) anunciou nesta terça-feira (11) que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, comparecerá à CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) da Casa para prestar esclarecimentos aos senadores.





A manifestação de Moro está marcada para acontecer às 9h da quarta-feira da próxima semana (19).





O depoimento ocorrerá em meio ao vazamento de mensagens trocadas entre Moro e integrantes do Ministério Público Federal, como o coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. Deltan Dallagnol. Segundo as publicações do site The Intercept, as conversas sugerem possíveis influências na operação.





Após o ocorrido, o ministro lamentou a "falta de indicação de fonte de pessoa responsável pela invasão criminosa de celulares de procuradores" e a "postura" do veículo, que não o contatou antes de publicar a reportagem.





Ontem (10), dia seguinte aos vazamentos, deputados de oposição já articulavam pela apresentação de requerimentos para convocar Moro para prestar explicações aos parlamentares.





(R7)