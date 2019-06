TRAGÉDIA: Carro cai em açude e mata quatro jovens no Município de Barro, no Cariri

Quatro jovens morreram em conseqüência de grave um acidente de trânsito ocorrido na noite deste domingo (9), na zona rural do Município de Barro, no Sul do Estado, no Cariri (a 467Km de Fortaleza). O veículo que eles ocupavam caiu dentro de açude após o guiador perder o controle numa curva. No automóvel estavam cinco pessoas, mas apenas uma sobreviveu.





O desastre ocorreu por volta de 21 horas, na localidade Sítio Balsas. De acordo com os relatos colhidos pela Polícia, cinco jovens estavam no carro, sendo um homem, que era o guiador, e quatro passageiras. O grupo retornava para a sede do Município após participar de uma cavalgada no Sítio Balsas, na zona rural.





Depois de perder o controle da direção, o guiador não conseguiu parar o automóvel, que percorreu cerca de 10 metros da curva até cair dentro de um açude.





Quando o carro estava afundando na água, uma das passageiras conseguiu sair e pedir ajuda. Trata-se de Amanda Duarte Teles, 20 anos, residente no bairro Trajano Nogueira, em Barro.





Com a ajuda de moradores, os outros quatro ocupantes do carro foram retirados das águas e levados para o Hospital Santo Antônio, em Barro. Estavam agonizantes, mas não resistiram.





Os mortos





Os mortos foram assim identificados: Pedro Damião Júnior, 27 anos, que residia na cidade de Cachoeira dos Índios, na Paraíba; Valéria Araruna da Silva, 31 anos; e as irmãs Jandira e Josenira Barbosa de Freitas, de 23 e 22 anos, respectivamente.





O carro permanece dentro do açude e deverá ser retirado na manhã desta segunda-feira (10) para que possa passar por uma perícia.





Os corpos dos quatro mortos foram encaminhados ao Núcleo da Perícia Forense (Pefoce) de Juazeiro do Norte, onde serão submetidos a necropsia nesta manhã de segunda-feira (10).





(FERNANDO RIBEIRO)