HOMEM MORRE AFOGADO EM RIO NA ZONA RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

Um homem morreu afogado quando tomava banho em um rio na localidade conhecida como Balneário Itaguaí, na zona rural do município de Viçosa do Ceará. O caso ocorreu na tarde deste domingo (09) e a vítima foi identificada como Francisco Denes de Brito, 36 anos. O mesmo ainda foi retirado da água por outros banhistas, mas não resistiu e veio a óbito. Policiais do Destacamento de Viçosa estiveram no local até a chegada da equipe da Perícia Forense que removeu o corpo ao IML de Sobral.





Com informações do 1º Sargento Elizeu para o Ibiapaba 24 horas.