Travesti é assassinada a tiros na zona rural de Horizonte

De acordo com a polícia, crime aconteceu durante a madrugada deste domingo, na localidade de Queimadas.





Uma travesti foi morta a tiros na madrugada deste domingo (16), em Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza.





Segundo a polícia, a vítima, identificada apenas como Nahara, de 43 anos, foi atingida com disparos de arma de fogo na localidade de Queimadas, zona rural do município.





A Polícia Civil do Estado do Ceará instaurou um inquérito para identificar e prender o autor do crime. As investigações do homicídio estão a cargo da Delegacia Metropolitana de Horizonte.





(Diário do Nordeste)