HOMEM É EXECUTADO A TIROS NA ZONA RURAL DE IBIAPINA

Um homem foi executado a tiros de revólver na tarde deste sábado (15), no município de Ibiapina. O crime aconteceu por volta das 14h20, na localidade conhecida como “Sitio Araças”, na zona rural do município. A vítima foi identificada como MARCOS ANTÔNIO MEDEIROS CARVALHO, 27 anos, que residia no Sitio América.





De acordo com informações repassadas pelo SubTenente Quirino ao Ibiapaba 24 horas, a vítima estava na casa de uma tia quando foi surpreendido por um indivíduo usando uma máscara. O homem entrou na casa e retirou a vítima para fora do imóvel, na sequencia efetuou disparos de revólver contra Marcos Antônio e se evadiu do local.





Ainda de acordo com o SubTenente, o autor dos disparos teria dito que ninguém interferisse, porque ali se tratava de um “acerto de contas”. A Perícia Forense esteve no local e removeu o corpo ao IML de Sobral. A policia realiza diligências no sentido de identificar e prender o homicida.





Fonte: Ibiapiaba 24 horas