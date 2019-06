Três bananas de dinamite são encontradas em Horizonte

O explosivo estava em uma casa, no bairro Mangueiral.

A polícia encontrou um material explosivo na manhã deste sábado (15), em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza.





Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), três bananas de dinamite estavam em uma casa do bairro Mangueiral.





Uma composição do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) do Comando de Polícia de Choque (CPChoque) esteve no local para desarmar a bomba e transportar para outro local, onde o artefato pode ser detonado com segurança.





Agora, a polícia permanece na área em busca dos proprietários do material.





(Diário do Nordeste)