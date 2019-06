UNINTA e Universidade Lusófona firmam parceria interinstitucional para Mestrados e Doutorados

Na última quarta-feira (29), a Pró-Reitora Administrativa, Profa. Me. Ingrid Soraya Sá e a Diretora do Centro de Carreiras da Saúde, Profa. Dra. Michelle Alves, do Centro Universitário Inta (UNINTA) reuniram-se com o Presidente do grupo Lusófona, Manuel de Almeida Damásio, em Portugal, para firmar parcerias que beneficiarão os estudantes das duas instituições.





A Pró-Reitora, Profa. Me. Ingrid Soraya Sá, comentou sobre a parceria adotada. “Nessa reunião nós ampliamos um protocolo de cooperação técnica interinstitucional entre o UNINTA e a Universidade Lusófona, o qual acorda o desconto para alunos das duas instituições, para estudantes brasileiros na Lusófona e portugueses no UNINTA, para stricto sensu, em mestrados e doutorados”, colocou.





A Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias é a maior universidade privada de Portugal. O campus está situado no centro da cidade de Lisboa e atualmente oferece 37 licenciaturas, 43 Mestrados, 3 Mestrados Integrados, 10 programas de doutoramento e 42 cursos de pós-graduação. Todos os cursos cumprem os requisitos europeus relativos ao ensino superior e com o Sistema de Transferência de Créditos da União Europeia (ECTS).