Professores e estudantes do UNINTA presentes na peneirada do Gurany de Sobral

Além da presença de torcedores e dos familiares que apoiavam os atletas inscritos na peneirada do Guarany de Sobral, uma equipe interdisciplinar do Centro Universitário Inta (UNINTA) deu suporte clínico ao evento. A atividade foi realizada na manhã de sábado (1/6), no Estádio do Junco e contou com a participação de 300 jovens que correm em busca do sonho de vestir a camisa do Cacique do Vale.





As professoras Rosalice Araújo e Francisca Rocha, o coordenador da graduação de Fisioterapia, Rômulo Goulart, a Pró-Reitora de Extensão e Responsabilidade Social, Regina Aguiar e estudantes do cursos de Fisioterapia, Educação Física e Enfermagem estiveram no local e participaram da atividade.





No total foram realizados dois atendimentos ligados aos efeitos do caraterístico calor sobralense, que foram prontamente resolvidos. A diretoria do clube agradeceu o empenho e o interesse de todos os participantes e ressaltou a importância do apoio clínico ofertado pelo Centro Universitário Inta .