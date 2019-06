PENTECOSTE-CE: JIBOIA MATA RAPOSA NO CENTRO DE PESQUISAS

Uma cena inusitada foi presenciada por moradores do Centro de Pesquisas "RODOLPHO VON IHERING" – DNOCS em Pentecoste. Uma Jiboia de tamanho considerável matou literalmente uma raposa, o que deve ser um dos "pratos preferidos" do réptil. O fato foi registrado na última quinta feira, 30/05.





De acordo com informações de um dos vigilantes que fazem a segurança da área, Alex Bandeira, falou que "os que moradores que moram no centro de Pesquisa se depararam com essa cena alí na extremidade do Rio do centro de pesquisa na ponte".



Com informações de Notícias de Pentecoste