UNINTA lança 2° ciclo do Processo Seletivo com 80% de desconto na taxa de inscrição

O Centro Universitário Inta (UNINTA) iniciou, na última sexta-feira (07), seu período de inscrições para o 2° ciclo do Processo Seletivo 2019.2, com 4 modalidades de ingresso: Aproveitamento da nota do ENEM, Vestibular Tradicional, Transferidos e Graduados. O processo oferta vagas para 29 cursos presenciais.





Neste lançamento, a instituição anuncia uma promoção especial: até o dia 14 de junho (sexta-feira), os interessados em participar do processo seletivo poderão se inscrever com 80% de desconto na taxa, pagando apenas R$ 10,00. A condição não se aplica ao curso de Medicina.





Para participar da promoção, o candidato deverá efetuar a inscrição no site do UNINTA e gerar o boleto, que automaticamente já terá a isenção de 80% do valor da taxa. Após o dia 14 de junho, os boletos voltarão automaticamente ao valor integral, de R$ 50,00.





Confira os editais e períodos de inscrição de cada modalidade no espaço do Processo Seletivo site do UNINTA.