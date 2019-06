Operação da Polícia Civil cumpre 47 mandados de prisão em Sobral

A organização criminosa é suspeita de cometer crimes como assaltos a bancos e homicídios.



Uma operação da Polícia Civil do Ceará cumpre 47 mandados de prisão e 54 de busca e apreensão desde a madrugada desta quinta-feira (13), em Sobral. Pelo menos 17 pessoas foram presas até a publicação desta matéria.

A força-tarefa desarticula uma organização criminosa que atuava em todos os bairros do município e é suspeita de cometer crimes como assaltos a bancos e homicídios. Cerca de 200 agentes participam da operação.





De acordo com o delegado Marcos Aurélio, do Departamento de Polícia do Interior, foram apreendidas drogas, munição "e outros documentos importantes que irão instruir o inquérito", disse.

A operação foi batizada de "Os Covardes" em referência aos líderes do grupo, uma dupla conhecida como "Irmãos Coragem".





Policiais da Região Norte, de Fortaleza e da Região Metropolitana participam da operação, incluindo forças especializadas, além da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).





(Diário do Nordeste)