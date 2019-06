Regras do Direito do Consumidor que todos deveriam conhecer; confira

Todos os cidadãos são consumidores: quer seja quando compram produtos em um supermercado, quando fazem um plano de saúde ou mesmo quando alugam um carro. Para ter os direitos sempre garantidos, o primeiro passo é sempre conhece-los. Portanto, juntamos aqui algumas regras que podem melhorar a compreensão do nosso leitor sobre seus direitos, enquanto consumidor. Confira.





1. Cobrar desperdício é ilegal





Quer seja em restaurantes de rodízio ou os mais comuns de Sushis, a cobrança de desperdício costuma ser vista com certa frequência. Entretanto, ela é completamente ilegal.





O que pode ser feito é recomendar que se leve ao prato, tão somente, o que for de fato consumir; em prol do bem comum, é claro;





2. Batida de carro dentro do estacionamento é responsabilidade da empresa





Estacionamentos são de jurisdição (ou seja, responsabilidade) do estabelecimento. Portanto, qualquer ocorrência que se dê em seu espaço, é de sua responsabilidade;





3. Cobrança indevida cabe restituição em dobro





Se o consumidor é vítima de cobrança indevida (o que acontece com certa frequência), o recebedor do valor deve restituir o valor em dobro. Tal previsão está no artigo 1.531 do Código do Consumidor.





4. Perder o ticket de estacionamento não imputa em multa





Em estacionamentos particulares, costuma existir a regra de que, sob a hipótese de perda do ticket, o consumidor paga multa.





Entretanto, essa previsão é ilegal e vai de encontro com as regras do Direito do Consumidor.





Ainda sobre esse quarto ponto, o mesmo vale para restaurantes a quilo, que entregam as comandas aos clientes.





Sob a hipótese de perdê-la, o consumidor não pode ser cobrado por mais do que consumiu, visto que é sempre obrigação do estabelecimento manter as métricas do consumo, e não do consumidor.





Ter sempre atenção aos direitos é a chave para usufruí-los. Em todo e qualquer estabelecimento, é necessário ter um código do consumidor à vista do cliente.





Todo consumidor tem direito a fazer a conferência das normas legais que o protegem. E, dessa forma, tornar ainda mais fácil qualquer revisão de direitos que se mostre necessária.





Fonte: Diário Prime