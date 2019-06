UNINTA - Medicina tem curso de excelência no sertão

Com um índice de empregabilidade de 97%, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), e sendo uma das profissões mais bem pagas, segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), os cursos de medicina atraem candidatos de todos os cantos do país para os seus concorridos processos seletivos.





Com 336 faculdades de medicina no Brasil, a escolha por onde fazer a graduação muitas vezes considera o conceito do curso como referência. Pouco mais de dez, no Brasil, têm a nota máxima de reconhecimento, critério que atesta excelência das graduações em andamento. Ao contrário da opinião comum, instituições de ensino de excelência distribuem-se não só no eixo Sul-Sudeste, mas também na região Nordeste do Brasil. Em um destes casos, em pleno sertão cearense.





Não só a proximidade de cenários conhecidos, como a paradisíaca praia de Jericoacoara e o exuberante Parque Nacional de Ubajara, e sua importância cultural (cidade natal de Belchior e Renato Aragão) fazem a fama de Sobral, terceira maior cidade do Ceará, distante pouco mais de 200 km da capital cearense. A cidade universitária, que inscreveu seu nome nos livros de ciência quando, há exatos cem anos, foi palco da confirmação da Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein, teve em dezembro de 2018 mais um motivo de orgulho: o reconhecimento do curso de medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA) com a melhor nota do Brasil.





O reconhecimento, com nota máxima, avaliou três dimensões: a organização didático-pedagógica, a qualificação do corpo docente e a infraestrutura da instituição, considerando diversos critérios individuais para cada um destes eixos. Em todos estes quesitos a nota obtida foi a máxima, sem arredondamentos.





O conceito revela um curso construído com uma estrutura pensada para desenvolver habilidades e competências dos futuros médicos. Metodologias ativas de aprendizagem, aplicação de métodos de padrão internacional, conteúdo produzido e ensinado por professores altamente qualificados e uma infraestrutura de ponta validam a excelência, resultado de um sério planejamento desde a fundação do curso. “Nossos esforços começaram há alguns anos, quando decidimos trazer para o interior do Ceará um curso de Medicina de excelência. Hoje, temos a certeza de que estamos no caminho certo e seguiremos trabalhando para colocar no mercado de trabalho médicos de altíssima qualidade”, destaca o Reitor do UNINTA, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior.





Partindo das diretrizes curriculares nacionais do MEC, o curso objetiva graduar médicos atentos à realidade da saúde do país, preocupados com a ética e o bem-estar dos seus pacientes, além de desenvolver também o perfil de liderança e empreendedorismo para garantir seu espaço no mercado de trabalho.





De acordo com o gestor pedagógico do curso, Prof. Dr. Geison Lira, “o uso de metodologias ativas desperta a autonomia do estudante quanto a sua própria formação. Ele se responsabiliza por identificar aquilo que não sabe e precisa aprender, além de organizar a sua agenda de estudos e identificar materiais de apoio para contemplar aquilo que, na sua avaliação, ele precisa desenvolver”, explica o médico e professor, Doutor em Educação.





Os diferenciais de ensino não param por aí. Os instrumentos de avaliação contemplam não somente as tradicionais provas escritas, mas também empregam métodos utilizados em universidades da Europa e América do Norte. Para desenvolver as habilidades e o conhecimento, são criadas situações muito próximas da prática profissional onde o aluno pode treinar tanto procedimentos médicos, como um exame físico, quanto a sua comunicação ao resolver conflitos morais dentro da prática médica. Ainda nos laboratórios, a realidade virtual é aliada ao estudo da anatomia com o uso de softwares e modelos robóticos.





Com corpo docente formado, em sua maioria, por professores mestres e doutores, a média de experiência dos profissionais é de 10 anos, com vivências em todas as áreas da saúde. Complementa o ensino teórico a prática fora da faculdade, possibilitada através de convênios com hospitais do Sistema Único de Saúde em Sobral e Fortaleza, além de clínicas particulares, atuando ao lado de equipes multidisciplinares.





O último critério avaliado, a infraestrutura, encontra excelência na instituição. Com 18 laboratórios, biblioteca setorial com mais de 10 mil livros, salas de aula planejadas para atender as necessidades de aprendizagem e consultórios simulados, os acadêmicos têm um grande suporte ao aprendizado. Além deste, possuem acesso a um Núcleo de Apoio Psicopedagógico, programa de monitoria, ligas acadêmicas, iniciação científica e projetos de extensão.





O resultado, publicado na avaliação idônea do Ministério da Educação (Protocolo 201714122; Código MEC 1515238; Código da Avaliação 140361), celebra uma posição privilegiada. Menos de 5% dos cerca de 300 cursos públicos e privados de medicina do país possuem a nota máxima (5) em seu reconhecimento. O fato de a nota máxima do UNINTA ter sido obtida sem necessidade de arredondamento o posiciona no confortável topo deste ranking.





Atraindo estudantes de todo o Brasil, a instituição oferece uma facilidade de ingresso que não necessita que o candidato vá presencialmente a Sobral durante o processo seletivo. Com o Aproveitamento da Nota do ENEM, em seleção totalmente online, o candidato, após se inscrever no site, informar sua nota e pagar a taxa de inscrição, só precisa comparecer após aprovado, para realização de sua matrícula.





Exatos cem anos depois, a cidade que comprovou a Teoria da Relatividade e entrou para os livros de ciência se prepara para receber a mais nova leva de futuros profissionais de ciências médicas em seu curso com a melhor nota do Brasil.