"Vocês em breve descobrirão", diz Trump ao ser perguntado se EUA atacarão Irã

Irã derrubou drone dos EUA, e presidente dos EUA já havia dito que a ação foi 'um grande erro'.

Indagado se os Estados Unidos irão atacar o Irã em retaliação à derrubada pelos iranianos de um drone norte-americano, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse a repórteres: "Vocês em breve descobrirão".





Trump falou rapidamente à imprensa antes de receber o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Segundo o presidente dos EUA, o drone estava sobre águas internacionais, não sobre território iraniano.





Mais cedo, o Irã anunciou ter derrubado um avião não-tripulado dos Estados Unidos perto do Estreito de Ormuz, que é uma passagem importante na rota de petroleiros que saem do Oriente Médio e foi o local onde navios foram atacados no último mês. O drone não era de ataque, mas, sim, de vigilância.





Em uma rede social, Trump afirmou que o Irã "cometeu um grande erro".





O canal de TV "ABC News" confirmou o incidente com um funcionário norte-americano. De acordo com a emissora, trata-se de um MQ-4C Triton, que foi atingindo por um míssil.









EUA e Irã discutem sobre localização do drone na hora do abate





Ele entrou no espaço aéreo iraniano de madrugada e sobrevoava uma região no sul do país, disse a Guarda Revolucionária, o corpo de elite do exército do Irã que derrubou o drone.





A aeronave não-tripulada violou o espaço aéreo do Irã, de acordo com os Guardiões da Revolução. A Guarda é apontada pelos EUA como um grupo terrorista.





O exército americano contestou os iranianos. "As informações iranianas segundo as quais o aparelho sobrevoava o Irã são falsas", assinalou o Pentágono (apelido do prédio onde o comando do exército dos EUA é sediado).





"Trata-se de um ataque injustificado a um aparelho de vigilância americano no espaço aéreo internacional", disse Bill Urban, porta-voz da marinha.





Cerca de um quinto do petróleo mundial precisa passar pelo Estreito de Ormuz.





A derrubada do drone é mais um incidente da escalada de tensão entre o Irã e os EUA.





Dois petroleiros foram atacados há uma semana na região. Os EUA acusaram o Irã de estar por trás dos incidentes. O exército americano tornou público um vídeo que, segundo eles, mostra iranianos tirando explosivos não detonados do casco de um navio – o que seria uma forma de impedir a identificação dos autores do ataque.





Washington decidiu enviar mais tropas e fortalecer sua instalação militar de navios e mísseis no Golfo Pérsico.









Ação militar dos EUA seria uma catástrofe, diz Putin





O presidente russo, Vladimir Putin, disse na quinta-feira (20) que um ataque militar dos Estados Unidos contra o Irã seria uma catástrofe para o Oriente Médio, que poderia provocar uma onda de violência e um possível êxodo de refugiados.





Durante sua sessão de perguntas e respostas na TV, ele afirmou que a Rússia acredita que o Irã está em conformidade com seus compromissos relativos a atividades nucleares e que as sanções contra o país são infundadas.





