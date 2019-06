URGENTE! Vereador do sobrenome "R171" pode ser preso a qualquer momento em Sobral/CE

A Câmara Municipal de Sobral segue com imagem cada vez mais desgastada. É o reflexo predestinado de quem faz politicagem (conjunto de políticos que se dedicam a troca de favores por interesses pessoais), refletindo diariamente na vida do cidadão que sofre por votar mal.





Semana que vem a justiça pode expedir o mandado de prisão preventiva do vereador BANDIDO, que debocha da cara do povo porque confia que o prefeito Coroné vai segurar a “peteca” dele. Um assessor comentou hoje no café do Beco que ele já planeja sumir de Sobral para não ser preso.





(Wellington Macedo)