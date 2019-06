URGENTE! “Zé de Valério” troca tiros com guardas municipais no Piauí e está encurralado

O confronto ocorreu na madrugada de hoje no Município de Buriti dos Montes (PI).







O cerco ao vaqueiro José Pereira da Costa, o “Zé de Valério” está se fechando no Sertão do Piauí e ele deverá ser preso nas próximas horas. Na madrugada desta sexta-feira (21), o foragido da Justiça cearense trocou tiros com agentes da Guarda Civil de Crateús (CE), num matagal na localidade de Carnaubal, no Município de Buriti dos Montes (PI) e deixou para trás os apetrechos que garantiram sua sobrevivência na mata por quase 60 dias.

Na fuga, o bandido deixou para trás mantimentos e objetos que usava para se alimentar



Duas panelas, duas garrafas plásticas com água, um par de chinelos, capim seco para fazer fogo e um punhado de arroz foram os objetos que o bandido deixou para trás na pressa de fugir e em meio ao tiroteio com os guardas municipais de Crateús.





As buscas agora estão concentradas em uma serra e a Guarda Municipal de Crateús conta com o apoio de policiais militares do Batalhão de Divisas do Ceará e PMs do Piauí. Os guardas que trocaram tiros com o vaqueiro, na madrugada de hoje, não sabem, ainda, se ele está ferido e sem munição. A escuridão no local onde ocorreu o confronto impediu que o cerco continuasse.





“Zé de Valério” foi surpreendido pelos guardas quando retornou a um olho d’água onde iria encher as garrafas e, provavelmente, cozinhar arroz para se alimentar e se preparar fisicamente para mais uma caminhada durante a madrugada pela mata adentro.





Fuga





Desde a noite do dia 24 de abril, “Zé de Valério” foge da Polícia nas matas, após raptar, violentar e matar com um tiro a estudante universitária Daniele Santos Silva, 20 anos, na localidade de São Gonçalo, a 15 quilômetros da cidade de Pedra Branca, no Sertão Central (a 285Km de Fortaleza).





Desde então, ele vem conseguindo furar os cercos policiais, já passando por cinco Municípios do Ceará (Pedra Branca, Senador Pompeu, Boa Viagem, Independência e Crateús) até chegar ao sertão do Piauí.





O cerco na região de Buriti dos Montes deverá receber reforços nas próximas horas.





