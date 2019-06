André Fernandes posta foto em cima de jumento após críticas sobre gasto com combustível

O deputado estadual é alvo de uma representação no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa após ele ter acusado parlamentares de envolvimento com facção criminosa.

O deputado estadual André Fernandes (PSL) publicou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (21), uma foto em que ele aparece em cima de um jumento. A imagem, segundo o próprio, é uma resposta às críticas que ele recebeu por ter publicado uma outra postagem onde aparecia dentro de um ônibus indo, conforme o texto, para o trabalho.





A crítica, contudo, é relativa a uma imagem que circula também nas redes sociais, indicando que o parlamentar gastou com combustíveis e lubrificantes, apenas no mês de março, R$ 6 mil.





Ele mesmo se manifestou sobre o caso na última terça-feira, dizendo que o "Vale gasolina é um cartão que TODOS deputados têm com LIMITE de 6mil reais" (sic), explicou.





Ao Diário do Nordeste, André Fernandes disse que a foto foi feita nesta manhã no centro de Aquiraz e que a postagem foi uma brincadeira feita com o amigo. "Além de deputado, sou um ser humano também", disse.

André Fernandes acusa deputados de envolvimento com facção criminosa





O deputado estadual é alvo de uma representação protocolada pelo PSDB no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa após ele ter acusado parlamentares de envolvimento com facção criminosa. Outros partidos, como PDT e PT estão preparando documentos no mesmo sentido.





André Fernandes fez um discurso na tribuna da Assembleia Legislativa, na última quarta-feira (12), em que acusou colegas parlamentares de envolvimento com o crime, sem citar nomes. O pronunciamento revoltou os deputados, que cobraram de Fernandes os nomes.





