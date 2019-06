EMOCIONANTE: Cão "vela" cadela morta por 3 dias na CE-040

Cena chamou a atenção de um motorista que levou água para o animal.



Um cão ficou ao lado de uma cadela morta por pelo menos três dias na CE-040, na localidade de Patacas, em Aquiraz. O motorista de ônibus Jusciê Lopes, que passa pelo local todos os dias, viu a cena e registrou em fotos, além de ter levado água para o cachorro na manhã desta sexta-feira (21).





Lopes percebeu na última quarta (19) que o cão estava "pastorando" o corpo da cadela. "As pessoas que moram aqui ficam sensibilizadas com a história. Eu não fui resgatar porque eu só tenho uma moto e moro longe, mas fico com o coração apertado. A mensagem que deixa é que as pessoas se espelhem mais na natureza e os animais sempre ensinam pra gente ", explicou Lopes.





Uma equipe do Sistema Verdes Mares foi ao local e encontrou somente a cadela morta às margens da rodovia. O motorista do ônibus espera que alguém tenha resgatado, mas, para ele, há a possibilidade de que o animal tenha apenas tenha se afastado momentaneamente do local.





A cadela morta usava uma coleira rosa, o que sinaliza que ela pode ter um tutor.





(Diário do Nordeste)