WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns celulares; saiba quais

A mudança será nos próximos meses, garante a empresa.



WhatsApp irá parar de funcionar para uma boa quantidade de smartphones nos próximos meses. Usuários de aparelhos com Android com a versão igual ou inferior a 2.3.7 e donos de iPhonescom iOS 7 ou inferior sofrerão sem o aplicativo. Celulares com Windows Phone com sistema operacional 8.0 e Blackberry 10, além do Nokia S40 também entram na lista.





A solução é ou abandonar os velhos aparelhos ou tentar a atualização, caso seja possível.





De acordo com o WhatsApp, nestas plataformas antigas não é possível criar novas contas ou reverificar as já existentes. Se você ainda está usando o aplicativo a boa nova é que terá até fevereiro de 2020 para atualizar sua versão ou trocar o celular. Exceção para o Windows Phone que tem prazo final em 31 de dezembro.

Aparelhos





Samsung Galaxy S3, Sony Xperia S, iPhone 3G, iPhone 3GS e iPhone 4 são exemplos de aparelhos que vão ficar sem o app.





(Diário do Nordeste)