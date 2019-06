ZÉ VITAL REVELA "SUPERSALÁRIOS" PAGOS PELA UVA AO EX-PREFEITO VEVEU E IRMÃO

O vereador Zé Vital, que esteve na tribuna do Plenário 5 de Julho na sessão de terça-feira (4), entrou na luta em defesa dos Agentes de Combates às Endemias, que estão com reajustes salariais ameaçados por projeto de autoria do prefeito Ivo Gomes, que deverá está chegando à Casa, em breve, para votação, que determina redução em gratificação de salubridade e produtividade.





Durante o discurso desta terça-feira, que durou mais 30 minutos, Zé Vital revelou que pessoas ligadas ao grupo político dos “Ferreira Gomes” recebem salários fora da realidade na Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Zé Vital chegou a comentar que a vice-prefeita Christianne Coelho recebe do Estado do Ceará, salário de R$ 5 mil, por ocupação de cargo na UVA. O mesmo estaria acontecendo com um dos irmãos do Ivo, Lúcio Gomes, que segundo Zé Vital ganha na UVA, R$ 20 mil. Outros nomes foram citados pelo parlamentar, na sessão de terça-feira.





Confira o vídeo:

Com Correio Sobralense