Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (17), resultou em um óbito na estrada do Distrito de Jordão. Segundo informações, a vítima havia pego uma carona em um caminhão e nas proximidades do aterro Sanitário teria caído na pista de rolamento e um veículo que transitava no mesmo sentido teria atropelado, provocando a morte do rapaz. Populares informaram que a vítima morava no Bairro Padre Palhano.

