Câmara de Uruburetama afasta prefeito denunciado por estupro; confira

Afastamento de José Hilton de Paiva por 90 dias foi unânime entre os vereadores.



Os vereadores do município de Uruburetama, no Ceará, votaram a favor nesta segunda-feira (15) pelo afastamento do prefeito do município, José Hilton de Paiva, por 90 dias. O político é denunciado por várias mulheres por estupro durante atendimento ginecológico. A população pediu o afastamento de Hilton junto à Câmara Municipal.





Nove, dos 11 vereados do município, compareceram à sessão extraordinária, convocada com urgência no recesso parlamentar. Todos votaram a favor do afastamento.





Os vereadores Cristiane Cordeiro Costa, filha do prefeito, e Alexandre Wagner Albuquerque Nery, filho do vice-prefeito, deram lugar aos substitutos Robério Costa e Wilson Barroso. Eles são considerados suspeitos por terem parentesco com o prefeito. Os suplentes assumiram as funções.





O vice-prefeito de Uruburetama, Artur Wagner Vasconcelos Nery, será convocado nesta terça-feira (16) a comparecer à Câmara Municipal para assumir o cargo.





Confira a decisão

(CN7)