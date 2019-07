Acidentes de trânsito provocam a morte de 10 pessoas no Ceará durante o fim de semana

Pelo menos, 10 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito no Ceará durante o fim de semana. No intervalo entre sexta-feira (5) e o domingo (7), ocorreram oito mortes em desastres no Interior, uma na Capital e outra na Região Metropolitana de Fortaleza.





No Interior, os oito óbitos em desastres ocorreram nos seguintes Municípios: Frecheirinha, Morada Nova, Quixeré (dois óbitos), Aiuaba, Mombaça, Acopiara e Caririaçu.





Em Fortaleza, um jovem morreu ao cair da garupa de uma motocicleta e, em seguida, ser atropelado por um caminhão. O desastre ocorreu na manhã de sexta-feira (5), numa alça do viaduto da Avenida Governador Raul Barbosa entroncamento com a BR-116, na Aerolândia.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), um grave acidente foi registrado na manhã do domingo (7), quando dois veículos de passeio se envolveram numa colisão transversal, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O fato ocorreu no quilômetro 399 da BR-020, na localidade de Tucunduba, em Caucaia.





Uma passageiro do veículo Ecosport que colidiu com um Voyage teve morte imediata. Tratava-se de uma idosa, que sofreu graves ferimentos. Outras quatro pessoas ficaram feridas.





Mais casos





O motorista de um caminhão-tanque morreu carbonizado quando o veículo capotou numa ribanceira e incendiou. O desastre aconteceu na última sexta-feira (5), na localidade conhecida como Ladeira da Timbaúba, no Município de Aiuaba, na Região dos Inhamuns (a 430Km de Fortaleza). A vítima não foi identificada.





Em Quixeré, na região do Vale do Jaguaribe, pai e filho morreram na colisão da moto em que trafegavam e um veículo de passeio. O desastre aconteceu no domingo, nas proximidades do Sítio Lagoinha, na zona rural.





A professora Maria Hildegárdia Correia de Vasconcelos morreu em um acidente de trânsito ocorrido na última sexta-feira (5), no quilômetro 278 da BR-222, no Município de Frecheirinha, na Serra da Ibiapaba. Ela era diretora de uma escola pública da cidade de Tianguá.





O capotamento de um veículo casou a morte de Maria Caçula Vitor Aires, 40 anos, no Município de Mombaça.





Em Acopiara, no Centro-Sul do estado, outro capotamento matou o guiador Antônio Duarte Dantas, 47 anos, e deixou mais quatro pessoas com ferimentos graves.





Uma colisão matou o piloto de uma motocicleta no Município de Morada Nova.





