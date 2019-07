AVIÕES DA FUNAI TIVERAM TURBINAS ROUBADAS E VIRARAM SUCATA

O Presidente Bolsonaro e a Ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), descobriram onde foram parar os aviões da FUNAI, que sumiram nos últimos 10 anos do Governo petista. Pelo menos oito aeronaves foram abandonadas em aeroportos, num aeroclube e até no meio da Amazônia. Damares, acompanhada do General Fernando Melo, presidente da FUNAI, e uma equipe de assessores, visitaram três estados no último final de semana e inspecionaram as carcaças das aeronaves encontradas.





Algumas tiveram suas turbinas e outras peças vendidas e a ministra juntamente com a nova direção da FUNAI já abriram investigação para apontar os culpados.





Enquanto isso, os índios Kanelas, Guajajaras no Maranhão e outras etnias espalhadas pelo Brasil, sofrem sem atendimento médico e sem transporte de doentes que vivem em áreas de difícil acesso.





A “caixa preta da FUNAI vai ser aberta.

(Wellington Macedo)