Advogada é presa suspeita de passar informações confidenciais a chefes de facção no Ceará

Duas pessoas foram detidas em Fortaleza e em Pacatuba, nesta quarta-feira (17), durante a Operação Labirinto.

Uma advogada e um homem apontado como chefe do tráfico de drogas em Quixeramobim foram presos nesta quarta-feira (17) durante uma ação da Operação Labirinto que investiga uma organização criminosa atuante no Sertão Central do Ceará. As prisões aconteceram em Fortaleza e Pacatuba, na Região Metropolitana.





Segundo a polícia, uma advogada de 29 anos foi presa no Bairro Jóquei Clube. Ela tinha acesso a informações confidenciais e repassava para membros da organização criminosa. Ela não resistiu à prisão durante a abordagem.





No município de Pacatuba, policiais civis prenderam João Batista dos Santos Filho, de 31 anos, que responde por tortura, tráfico de drogas e uma contravenção penal.





O suspeito ainda tentou fugir quando avistou os agentes de segurança, mas foi detido e encaminhado para a sede da Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foi autuado por crime contra a fé pública. Com ele, foi encontrada uma carteira de habilitação falsificada.





(G1/CE)