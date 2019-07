Acidente entre dois veículos deixa uma mulher morta e pelo menos dois feridos na CE 085

Uma mulher que possivelmente estava sem o cinto de segurança morreu no local, a colisão foi frontal entre uma Hilux Preta e uma L200 Prata, buracos podem ter contribuído com o acidente.

Uma colisão entre uma Hilux preta e uma L200 prata na entrada que dá acesso ao Assentamento Lagoa do Mineiro na CE 085 na tarde desta quinta-feira (18), deixou uma senhora morta e pelo menos dois feridos, e acordo com fotos e vídeos publicados nas redes sociais por pessoas que socorreram as vítimas, buracos na rodovia contribuíram com o acidente. Uma criança de colo estava entre os passageiros, a mãe da criança faz um apelo as pessoas que pararam para socorrer as vítimas, “minha pequena... por favor minha filha está aqui, pelo amor de Deus tira ela”, disse a mãe da criança que estava com o rosto ferido e sangrando.





Nossa reportagem ainda não teve acesso ao estado de saúde das demais vítimas, as pessoas que estavam na Hilux preta são familiares dos empresários que são proprietários da Pousada Garcez em Almofala, distrito e Itarema.





(Tribuna dos Vales)