POLÍCIA MILITAR DE SOBRAL EM AÇÃO!

Polícia militar captura menor suspeito de homicídio e apreende arma de fogo.

Policias militares do Motopatrulhamento da Uniseg Sobral apreenderam na tarde desta quinta-feira (18), um menor suspeito de ser o autor do homicídio ocorrido na rua Cauby Vasconcelos, na última segunda-feira (15). A prisão ocorreu após abordagem na rua Vila Kátia, no bairro Sinhá Saboia. Em posse do menor foi apreendido um revólver calibre 38, com 4 munições intactas, 120 reais em dinheiro, 4 celulares, 1 relógio e material utilizado para embalar drogas. O menor confessou a autoria do homicídio, foi autuado e recolhido ao núcleo de menores.





(Uniseg Sobral)