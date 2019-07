ATROPELAMENTO COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO NA MANHÃ DESTE DOMINGO EM TIANGUÁ

Um homem de 56 anos morreu após ser atropelado por um veículo no inicio da manhã deste domingo (28), em Tianguá. O acidente aconteceu por volta das 06h30 no Sitio Pitanga (próximo a CE 187). A vítima foi identificada como GENÉZIO RODRIGUES DO NASCIMENTO. De acordo com informações ele residia na rua Adauto Rodrigues Damasceno, no bairro Santo Antônio e estava indo de bicicleta para o local de trabalho no Sitio Pitanga, quando foi colhido por um veículo ainda sem identificação.





O condutor do veículo se evadiu sem prestar socorro a vítima que não resistiu e veio a óbito no local. Uma equipe da Policia Rodoviária Estadual compareceu no local para as providencias cabíveis.





(Ibiapaba 24 horas)