TRIPLO HOMICÍDIO É REGISTRADO NA ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO

Três homens foram encontrados mortos no interior de uma residência localizada no “Sitio Caranguejo”, na zona rural de São Benedito. Os corpos apresentavam marcas de perfuração por objeto cortante. De acordo com informações da PM o crime teria ocorrido durante a madrugada quando os três homens consumiam bebida alcoólica em companhia de outros indivíduos. Os corpos só foram encontrados por volta das 07h00 na manhã deste domingo (28) quando familiares chegaram na casa.

As vitimas são os irmãos RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA BATISTA, 28 anos e PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BATISTA, 18 anos. A terceira vítima foi identificada como ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, 20 anos.

Quatro suspeitos de envolvimento no crime foram presos, entretanto os nomes não haviam sido divulgados até o fechamento dessa edição.





(Ibiapaba 24 horas)