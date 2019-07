Líder religioso é preso acusado de estupro de pelo menos seis mulheres no Ceará

Um líder religioso foi preso, por força de mandado de prisão, acusado de estuprar pelo menos seis mulheres que frequentavam terreiro que ele mantinha em Ibiapina (a 303 quilômetros da Capital). A prisão de Francisco Alcivan Pereira Linhares ocorreu na tarde dessa sexta-feira, 26. De acordo com o escrivão Mauro Cesar Barroso, da Delegacia Regional de Tianguá, as vítimas relataram que o pai de santo as dopava para cometer os abusos.

As investigações começaram após uma das vítimas denunciar o caso na Delegacia de Ibiapina. Conforme o escrivão, o acusado se aproveitava que as vítimas o buscavam para conselhos espirituais, ganhava a confiança delas e, ao fornecer leite ou alimentos a elas, as dava drogas que faziam com que elas dormissem. Uma das vítimas tem 13 anos.

Ouvido em depoimento, ele teria dito que os abusos seriam influência de uma “entidade espiritual”, conta o escrivão. Ainda segundo a fonte, o espaço religioso de Alcivan foi montado em meados do início do ano, na localidade de Alto Lindo. É investigado se o acusado também fez vítimas em Ipu, município vizinho a Ibiapina, de onde ele teria vindo. O inquérito aguarda exame da Perícia Forense.

A Polícia Civil agora busca possíveis novas vítimas do líder. As delegacias de Tianguá e Ibiapina recebem depoimentos de vítimas do pai de santo.





(O Povo Online)