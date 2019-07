BARBARIDADE: Suspeito é preso por tentar estuprar a própria avó

Idosa, de 82 anos, foi socorrida para uma unidade de saúde da região.

Uma equipe do 26º BPM (Petrópolis) prendeu um homem suspeito de tentar estuprar a própria avó, de 82 anos, na tarde desta terça-feira. Os policiais foram acionados por vizinhos da vítima, na Rua Jacinto Rabelo, no bairro Vila Felipe, em Petrópolis, Região Metropolitana do Rio.





Segundo a PM, ao chegarem no local, os agentes foram informados que o homem teria fugido do local após atacar a avó. O policiais fizeram buscas e encontraram o suspeito na parte alta do bairro. Os envolvidos foram conduzidos ao Pronto Socorro do Alto da Serra e, depois, à 105ª DP (Petrópolis) para prestarem esclarecimentos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.





Com informações do portal O Dia