Erro fatal: PM confunde esposa com bandido e a mata com tiro no coração

Caso será investigado investigado pela Polícia Civil.

Uma mulher de 29 anos foi morta pelo marido, um policial militar, com um tiro no coração na cidade de Capela de Santana, interior do Rio Grande do Sul, na madrugada desta quarta-feira.





Segundo a Polícia Civil, o companheiro de Thaiane de Oliveira, que não teve identidade revelada, teria a confundido com um assaltante, pois o quadro de energia da casa estava desativado e ela estava andando com uma lanterna.





Após perceber o que tinha feito, o marido de Thaiane acionou a polícia. A arma utilizada por ele foi apreendida e ele foi encaminhado ao hospital em estado de choque. Apesar das investigações preliminares indicarem um homicídio culposo, quando não há intenção de matar, a casa será periciada e a relação do casal investigada com amigos e familiares.





O município de Capela de Santana, onde Thaiane trabalhava com agente de saúde, decretou luto oficial de três dias. “A funcionária Thaiane era uma pessoa muito querida por todos, muito educada e simpática, e deixará saudades para todos nós”, disse nota.