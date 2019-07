BARBÁRIE: CORPO DE PROFESSORA DESPARECIDA EM ACARAÚ É ENCONTRADO ENTERRADO. MARIDO É O AUTOR DO CRIME

Foi encontrado enterrado na noite desta quarta-feira, 24/07, o corpo da professora Maria Ticiane Ferreira do Nascimento, 26, mãe de quatro filhos e que estava desaparecida desde o último dia 14/07.





O corpo foi encontrado enterrado no fundo de uma residência na Localidade de Cauassú, zona rural do município de Acaraú. A vítima estava a 10 dias desaparecida.





O marido da vítima, Ivanildo Manoel dos Santos Nascimento, 36, chegou a registrar um boletim de ocorrência na delegacia de Acaraú no dia 16, relatando o desaparecimento da esposa.





Em desespero, a mãe da vítima e familiares procurou a delegacia, a imprensa e divulgou fotos e vídeos nas redes sociais, mas não conseguia qualquer informação. Tentando contato pelo telefone da vítima, o mesmo estava desligado desde o desaparecimento.





No entanto, a Polícia Civil iniciou uma investigação sigilosa, e após constatar contradições no depoimento do marido da vítima, realizou novos interrogatórios no mesmo, que teria assumido nas tarde de hoje, 24/07, ter assassinado a esposa e enterrado o corpo da mesma, em pé, na localidade de Cauassú.





Após os policiais confirmarem a informação, foi acionado equipes do Corpo de Bombeiros para realizar a remoção do corpo, bem como acionado as perícia forense para encaminhar o corpo ao IML.





Ivanildo então recebeu voz de prisão, e por motivos de segurança, foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa - DHPP. Os motivos para o cometimento do crime ainda não foi esclarecido pelo acusado.





Fonte: Portal O Acaraú