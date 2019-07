INTERNAUTA DENUNCIA NEGLIGÊNCIA MÉDICA EM IRAUÇUBA

Veja a denúncia na íntegra:

"Passando aqui para expressar minha raiva pq hoje recebi uma notícia desagradável com o que está acontecendo dentro de Irauçuba. Uma grávida que ia para o seu pré natal com 40 semanas, ao chegar lá falam para ela esperar por mais uma semana para ele sentir a dor do parto. Chega às 41 semanas e nem se quer uma dor a mulher teve. Ontem mandaram a mulher para o hospital grande de Irauçuba e quando chega lá o médico pergunta para a paciente pq não tinham encaminhado ela para Sobral, pois já estava passando das 41 semanas. Encaminharam a mulher para Sobral ao chegar lá recebeu a notícia que a criança estava morta em sua barriga. Isso é uma falta de responsabilidade, isso tem que acabar."