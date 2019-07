CONFIRA OS BENEFÍCIOS DO TAMARINDO PARA A SAÚDE

O tamarindo é uma fruta tropical típica da África do Sul, de sabor azedo e muito calórica, que no Brasil é consumida, principalmente, no Nordeste do país.

Sua polpa rica em vitamina A, fibras e minerais é excelente para tratar prisão de ventre. Além disso, o tamarindo serve para fazer doces, sucos e outras bebidas, como licores e, em muitas regiões, o tamarindo também é utilizado para temperar carne ou peixe, por exemplo.









Benefícios do Tamarindo





Além de tratar a prisão de ventre, outros benefícios do tamarindo envolvem:





- Ajudar a controlar a diabetes;

- Auxiliar na diminuição do colesterol;

- Previne doenças cardiovasculares;

- Diminuir o apetite;

- Ajuda a diminuir o risco de desenvolver câncer no cólon.





O tamarindo tem muitas calorias e, por isso, não é aconselhado comer grandes quantidades, porém, beber um copo de suco de tamarindo antes do almoço e do jantar ajuda a diminuir o apetite, facilitando o processo de emagrecimento.





Informação Nutricional

Receita de suco de tamarindo com mel





Essa receita com tamarindo é um suco delicioso e fácil de fazer.





Ingredientes





- 100 g de polpa de tamarindo;

- 1 laranja grande;

- 2 copos de água;

- 1 colher de chá de mel.





Modo de preparo





Bater no liquidificador o suco da laranja com a polpa do tamarindo, os 2 copos de água e o mel.





Para fazer a polpa de tamarindo deve-se descascar 1 kg de tamarindo, colocar em uma tigela com 1 litro de água e deixar de molho de um dia para o outro. No dia seguinte, colocar tudo em uma panela e cozinhar por 20 minutos ou até a polpa ficar bem macia, mexendo de vez em quando.





(TUA SAÚDE)