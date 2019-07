Bolsonaro critica ausência de PM em inauguração de aeroporto

Esta é a primeira viagem do presidente ao Nordeste depois de usar termo pejorativo "paraíba" para se referir aos governadores da região.





O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta terça-feira (23) a decisão do governador da Bahia, Rui Costa (PT), de não autorizar a presença da PM (Polícia Militar) na inauguração do aeroporto Glauber Rocha, na Bahia.





O presidente embarcou para Vitória da Conquista nesta manhã. Esta é a primeira viagem do chefe de Estado ao Nordeste após a polêmica surgida na sexta-feira (19), quando, pouco antes de um café da manhã com jornalistas, tornou-se público um áudio de sua conversa informal com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, na qual utilizou o termo pejorativo "paraíba" para se referir aos governadores da região.

- Estou de partida para Vitória da Conquista para inauguração de aeroporto. Lamentável a decisão do governador da Bahia que não autorizou a presença da Polícia Militar para a nossa segurança. Pior ainda, passou a responsabilidade de tal negativa ao seu Comandante Geral. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 23, 2019