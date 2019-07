Camilo Santana recebe o presidente do STF no Abolição em visita institucional

O governador Camilo Santana recebeu nesta quarta-feira (24), no Palácio da Abolição, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, em visita institucional.





Ele está de férias no Ceará e aproveitou esse período para uma conversa política com Camilo e com presidente da Assembleia, deputado Sarto Nogueira.





“Recebi nesta quarta-feira uma visita institucional do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Apresentei ao presidente a cooperação que temos realizado entre os poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo) em programas importantes para nosso estado, como o Pacto por um Ceará Pacífico e o Tempo de Justiça. A vice-governadora Izolda Cela e os presidentes do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Washington Araújo; da Assembleia, deputado José Sarto; e do Tribunal Regional do Trabalho, desembargador Plauto Carneiro, também participaram do encontro, além da ouvidora do Conselho Nacional de Justiça, Iracema Vale, e do diretor do Foro da Justiça Federal no Ceará, Alcides Saldanha Lima. Agradeço ao presidente do Supremo pela visita”, escreveu Camilo nas redes sociais.





(CN7)