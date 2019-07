Caminhoneiro implora ao ver caminhão pegando fogo e chuva inesperada chega; vídeo

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o caminhoneiro identificado como Luciano Damásio, consegue fazer chover após várias súplicas e ao ver seu caminhão pegando fogo do nada, entenda.





“Ele não vai me desamparar nesse momento de angústia, vendo a minha ferramenta de trabalho queimar do nada… Só peço meu Deus que mande água, que mande água senhor, que apague esse fogo!“, suplica Luciano.





Alguns minutos depois, como podemos perceber no vídeo, em pleno céu claro e com sol, a chuva começa a cair e apagar o fogo que estava se alastrando pelo caminhão.





Em prantos, Luciano faz um desabafo “Nós temos que ser humildes, sabe porque? Não parou nenhum caminhoneiro aqui, eles passam direto. Não perguntam se você esta precisando de um extintor, de um facão, de um machado… Não pergunta nada. É falta de união do caminhoneiro com um motorista, um pai de família desesperado como eu que estou aqui agora vendo queimar minha ferramenta de trabalho, do sustento da minha família.” completa.





Com informações AgroNewsBrasil