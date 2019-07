Ceará registra um dos fins de semana mais violentos do ano, com 33 mortes em assassinatos e acidentes de trânsito

O Ceará viveu um dos fins de semana mais violentos do ano. Entre a última sexta-feira (26) e a noite do domingo (28), 25 pessoas foram assassinadas no estado e outras oito morreram vítimas de acidentes de trânsito, totalizando 33 óbitos. A Grande Fortaleza, incluindo a Capital e os municípios metropolitanos, registrou um “banho de sangue”, com 17 assassinatos, incluindo a morte violenta de quatro mulheres, além de dois duplos homicídios. No interior, oito pessoas foram executadas, com o registro de um triplo crime de morte em São Benedito.





Dos 17 assassinatos na Grande Fortaleza, seis ocorreram na Capital, nos bairros Presidente Kennedy, Antônio Bezerra, Mondubim, Siqueira, Bonsucesso e Parque São José. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram 11 assassinatos nos seguintes Municípios: Caucaia (4), Maracanaú (2), Pacatuba (2), Itaitinga (2) e Guaiúba (1).





No Interior do Estado outras oito pessoas foram assassinadas. Na Região Norte (Interior Norte) foram cinco casos nos seguintes Municípios: São Benedito (triplo homicídio), Forquilha e Independência. Na Região Sul (Interior Sul), ocorreram três homicídios, em Tabuleiro do Norte, Jaguaretama e Juazeiro do Norte.





Acidentes





Oito pessoas morreram em acidentes de trânsito no Interior do Ceará no fim de semana nos seguintes Municípios: Araripe, Mauriti, Icapuí, Mombaça, Tauá, Monsenhor Tabosa, Penaforte e Tianguá. Todas eram ocupantes de motocicleta e se envolveram em quedas e colisões.





Veja a relação das vítimas dos acidentes fatais no fim de semana:





1- José Cândido da Silva Neto, tinha 41 anos e sofreu uma queda de sua motocicleta no Distrito de Pajeú, na zona rural de Araripe, no Cariri.





2 – Maciel Antônio Ezequiel, tinha 42 anos de idade, morreu em decorrência de uma queda de moto na rodovia estadual CE-152, no Sítio Queimada, Distrito de Palestina, em Mauriti.





3 – Carlos José de Freitas, faleceu em conseqüência de uma colisão envolvendo sua motocicleta no Distrito de Cajuais, no Município de Icapuí (Litoral Leste).





4 – Adolescente de 17 anos, morreu numa colisão entre sua motocicleta e outro veículo na rodovia estadual CE-363, localidade de Morada Nova, zona rural de Mombaça.





5 – Josué Batista do Nascimento, 40 anos, morreu vítima de queda de moto na BR-020, no Município de Tauá.





6 – Maria Isa Sousa Cavalcante, 64 anos, era garupeira de uma moto pilotada pelo marido. Os dois sofreram uma colisão na estrada que liga os Municípios de Catunda e Monsenhor Tabosa.





7 – Deivid Ruan Silva Lopes, morte em uma colisão na BR-116, no Município de Penaforte.





8 – Genézio Rodrigues do Nascimento, morte por colisão de sua bicicleta por um automóvel na localidade de Sítio Pitanga, na zona rural do Município de Tianguá.





(Fernando Ribeiro)