Sargento da tropa de elite da PM morre em acidente de trânsito na Avenida Perimetral, em Fortaleza

O 2º sargento da Polícia Militar do Ceará, José Neurismar Bezerra de Oliveira,44 anos, destacado no Batalhão de Operações Especiais/Bope (antigo Gate), morreu tragicamente na manhã desta segunda-feira (29) em um acidente de trânsito. Ele pilotava a sua motocicleta quando foi colhido por um veículo em alta velocidade. O PM teve morte imediata.





O acidente ocorreu na Avenida Perimetral, proximidades da subestação da Chefs (Companhia Hidrelétrica do São Francisco), no bairro Mondubim. Conforme as primeiras informações colhidas por policiais militares no local do desastre, o veículo que colheu o PM era guiado por um médico e este não teria socorrido o militar. O motorista acabou detido e foi encaminhado a uma delegacia de Polícia Civil da área.





Nota de pesar





Sobre o fato, a Associação dos Profissionais da Segurança (APS) distribuiu uma nota à Imprensa e à população, agora há pouco, com o seguinte teor:





“É com profundo pesar que a Associação dos Profissionais da Segurança (APS) lamenta a morte do 2º Sargento da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), José Neurismar Bezerra de Oliveira, 44 anos, lotado na 2ª Companhia do 3° Batalhão de Policiamento de Choque, na manhã de hoje (29/07), em decorrência de um acidente de moto.





O policial ingressou na PMCE dia 19 de fevereiro de 2001. Desde então, prestou relevantes serviços à sociedade cearense.





A APS sente muito pela perda e se solidariza com familiares, amigos e admiradores do policial. Que Deus possa confortar o coração de todos neste momento tão sensível. Apresentamos nossos sentimentos de solidariedade e respeito pela imensa dor que invade a alma de todos aqueles que conviveram com o guerreiro!”





(Fernando Ribeiro)