CARNIFICINA: Rebelião deixa 52 mortos em presídio do Pará

Uma rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará, terminou com 52 detentos mortos, sendo 16 deles decapitados, na manhã desta segunda-feira (29). O massacre foi motivado por uma briga entre organizações criminosas. As informações são do G1.





Detentos do bloco A do presídio invadiram um bloco com internos de uma facção rival. Posteriormente, atearam fogo no local e trancaram a sala, segundo o G1. Com isso, alguns presos morreram por asfixia.





A ação começou às 7h e terminou por volta das 12h. A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) ainda não identificou os grupos envolvidos na rebelião.





